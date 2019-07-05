وزارة الدفاع العراقية تحقق مع ضابط كبير بشأن علاقته بالاستخبارات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق مع قائد عمليات الأنبار اللواء محمود الفلاحي، بعد نشر وسائل إعلام مقربة من إيران تسجيلًا صوتيًا منسوبًا للأخير يتحدث مع أحد الأشخاص قيل إنّه من الاستخبارات الأمريكية.

وبعد ظهور تسجيل صوتي الركن محمود الفلاحي، تم فتح التحقيق الذي قال عنه بيان صادر عن وزارة الدفاع إنّه يأتي ”للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهارًا الحقائق للحفاظ على أمن البلد“.

ونشرت وسائل إعلام محلية تابعة لكتائب حزب الله وما يُعرف بـ“فصائل المقاومة“ تسجيلًا اتهمت فيه الفلاحي بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، وسفارة واشنطن في بغداد، بشأن مقاولات في منطقة الحبانية، وإحداثيات تتعلق بانتشار الميليشيات في محافظة الأنبار.

وبحسب المكالمة المنسوبة إلى الفلاحي وعنصر الاستخبارات، فإنّ ”الأخير طلب من الفلاحي إحداثيات عن انتشار الميليشيات في محافظة الأنبار عمومًا، ليرد الفلاحي بأن مدينة القائم غرب المحافظة تضم فصائل مسلحة، مثل: حركة النجباء، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي“.

ويندرج هذا الاتهام ضمن العداء التقليدي بين القوات المسلحة الرسمية العراقية وفصائل الحشد الشعبي، إذ تسعى تلك الفصائل غالبًا إلى تقويض الجيش العراقي أو اتهامه بالتواطؤ مع الدول الخارجية.