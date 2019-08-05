الخارجية الفلسطينية تحذر من خطة ”جماعة الهيكل“ للسيطرة بالكامل على ”الأقصى“

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن خطة لما تسمى ”جماعة الهيكل“ قدمتها الأخيرة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، تطلب عبرها زيادة مدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومن الأبواب كافة، وليس من باب المغاربة فقط، ولدعواتها المتواصلة لرفع يد الأوقاف الإسلامية عن الأقصى، وتمكين وزارة الأديان الإسرائيلية من إدارة ما وصفوه بـ (جبل الهيكل)، معتبرة أن ذلك أمر بالغ الخطورة.

وحذّرت الوزارة من مخاطر وتداعيات دعوة ما تُسمى بمنظمات (الهيكل)، استباحة المسجد الأقصى والسيطرة عليه بالكامل، خاصة في أجواء المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، داعية الأطراف كافة إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات والمطالبات التي تعكس جزءًا من مخططات اليمين الحاكم ضد القدس ومقدساتها، وتعبر عن توجهاته في الدفع بالصراع إلى المربع الديني؛ لإخفاء طابعه السياسي الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ العام 1967.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الدعوات تترافق مع تصعيد ملحوظ في عمليات الاقتحام لباحات المسجد الأقصى، واستهداف مباشر لباب الرحمة، حيث وثقت العديد من التقارير المحلية والإسرائيلية والأجنبية هذا التصعيد والاعتداءات، وأكدت أنها فاقت الـ 75 اعتداءً خلال الشهر المنصرم وحده، هذا بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية المتتالية، ومحاولة المقتحمين المتطرفين إطالة مدة مكوثهم في باحات المسجد، خاصة في الفترة من صلاة الظهر وحتى صلاة العصر.

وأضافت الوزارة أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في الحملة الإسرائيلية الرامية إلى انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية، وتقليصها بالتدريج بأشكال مختلفة، منها التضييق على عمل وحركة مسؤولي الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها، واستهدافهم من خلال الاعتداء الجسدي والاعتقال والإبعاد ومحاولة إرهابهم لمنعهم من أداء مهامهم تجاه الأقصى المبارك والمقدسات في القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة أن قرارات ترامب بشأن القدس، وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وتجاهلها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ودعوات تلك المنظمات المتطرفة بحق الأقصى، تفتح شهية المتطرفين في إسرائيل لتنفيذ المزيد من مخططاتها التهويدية بحق المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليه، إن لم يكن هدمه وبناء ما يسمى بـ (الهيكل) مكانه.