”النجباء“ العراقية: نراقب القواعد الأمريكية في العراق.. وإيران مثلنا الأعلى بالمقاومة

أكد المتحدث باسم حركة النجباء العراقية، نصر الشمري، خلال لقائه مسؤولين كبارًا بالعاصمة الإيرانية طهران، أن الحركة تعتبر إيران مثلها الأعلى في المقاومة، وتقتدي بتعاليم آية الله الخميني مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الاثنين، عن الشمري قوله ”إننا نفتخر بانتصارات إيران مثل جميع المسلمين، بل وإن الأمة العراقية تُعرف الولايات المتحدة بالشيطان الأعظم وفقًا لتعاليم الإمام الخميني“.

وأضاف الشمري أن ”الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على العراق لتشارك بالعقوبات المفروضة على إيران، لكن العراق لن يشارك في هذه العقوبات بسبب الاشتراك في العقيدة والمرجعية والجغرافيا“.

وأشار إلى أن ”القوات الأمريكية اضطرت إلى نقل قواعدها في العراق إلى مناطق صحراوية بعيدة كي تفصلها عن مواقع المقاومة، في الوقت الذي تراقب فيه حركة النجباء جميع القواعد في العراق“.

وكان الشمري قد التقى أمس الأحد، بأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، ضمن زيارة إلى طهران للقاء مسؤولين كبار في النظام.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في آذار/مارس الماضي، عن فرض عقوبات على حركة النجباء المتشددة الموالية لطهران، وعلى زعيمها أكرم الكعبي، بسبب ما تمارسه من دور مشبوه في العراق وسوريا، محل نشاطها، وتسهيلها طرق إمداد لإيران ودمشق عبر العراق.