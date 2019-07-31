ظريف: إيران ليست بحاجة لزيارة بومبيو لطهران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست بحاجة لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال الأسبوع الجاري، إنه تقدم بطلب لزيارة طهران لكن النظام الإيراني رفض ذلك خوفًا من كشف حقائق أمام الشعب الإيراني.

وأوضح ظريف في حديث للصحفيين في تصريحات موجهة إلى بومبيو: ”لست بحاجة إلى المجيء إلى إيران“، معتبرًا أن مطالبته بزيارة إيران ”لفتة منافقة“.

واقترح ظريف على نظيره الأمريكي، منح تأشيرات للصحفيين الإيرانيين للسفر إلى الولايات المتحدة من أجل مقابلته، مضيفًا أن ”بومبيو سيرفض طلبات الصحفيين الإيرانيين“.

واعتبر ظريف أن دعوته نظيره الأمريكي لمقابلة وسائل الإعلام الإيرانية ”خطوة سخيفة للخداع“، مضيفًا أنه ”ليس لديه وقت للتفاوض مع بومبيو“.

وقال وزير الخارجية الإيراني: ”إذا أراد المسؤولون الأمريكيون التحدث إلى الشعب الإيراني، فسوف يستجيبون لطلبات إجراء مقابلات معهم من قبل“.

وأضاف ظريف بشأن طلب وزير الخارجية الأمريكي لإجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية: “ إذا سافرت إلى الولايات المتحدة، فهو بالواقع سفر إلى الأمم المتحدة، وخلال هذه الرحلة، تطلب وسائل الإعلام إجراء مقابلات، ونحن نرد على تلك المقابلات باحترام للشعب الأمريكي لأن معركتنا مع سياسات إدارة واشنطن، وليس الشعب الأمريكي“، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الإثنين الماضي، إن ”خامنئي يخاف كشف حقائق نظامه السيئة للغاية، ولا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران… ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير المفلترة، غير المختلة“.