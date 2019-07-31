وفد مصري يبحث في السودان تطورات أزمة ”سد النهضة“

أجرى وفد مصري، اليوم الأربعاء، جولة مباحثات في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل اجتماعات الدول الثلاث:“السودان – مصر – إثيوبيا“ بشأن سد النهضة الإثيوبي المرتقب انعقادها قريبًا.

وعقد الوفد المصري برئاسة وزير الري محمد عبد العاطي، جولة مباحثات مع المكلف بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، وتناول الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السوداني إبراهيم يس شقلاوي، إن الجانبين عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مواصلة التشاور لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف شقلاوي خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن مصر عبّرت عن رؤيتها تمهيدًا لعقد الاجتماع المقبل للدول الثلاث (السودان – مصر – إثيوبيا).

ويمثل السد الذي سينتج 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا إلى أن تصبح أكبر دولة مصدِّرة للكهرباء في أفريقيا.

ويتركز الخلاف حول حصص مياه نهر النيل الذي يمتد إلى مسافة 6695 كيلومترًا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث.

وتقول القاهرة إن السد سيهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين، لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد لن يؤثر على مصر.