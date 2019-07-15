ترشيح مساعد رئيس وزراء إثيوبيا لرئاسة ولاية أمهرة

رشح حزب أمهرة الديمقراطي في إثيوبيا تيميسجن تيرونه، المستشار الأمني لرئيس الوزراء أبي أحمد، لرئاسة ولاية أمهرة خلفًا لأمباتشو ميكونن الذي قتل الشهر الماضي في محاولة للاستيلاء على السلطة هناك.

وقال الحزب على صفحته على فيسبوك: ”اللجنة المركزية للحزب رشحت تيميسجن تيرونه لرئاسة الولاية“.

ويسيطر الحزب على حكومة الولاية، وهو أحد أربعة أحزاب مشاركة في الحكومة الائتلافية بالعاصمة أديس أبابا.

وقاد جنرال مارق في أمهرة الشهر الماضي ما وصفته الحكومة الاتحادية بمحاولة انقلاب، قُتل خلالها العشرات من بينهم خمسة من كبار المسؤولين.