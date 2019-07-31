كوشنر يبحث مع العاهل الأردني مستجدات خطته للسلام

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء في عمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث الطرفان عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وقال الديوان في بيان، إن ”الملك استقبل بقصر الحسينية في عمان كوشنر الذي يزور الأردن، ضمن جولة له تشمل عددًا من الدول في المنطقة، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي“.

وأكد الملك ”ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة“.

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية قد أعلن في 22 تموز/يوليو أن كوشنر يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدمًا بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.

ولم يعط المسؤول حينها تفاصيل بشأن المحطات التي ستتضمنها جولة كوشنر، علمًا بأنه زار في جولات سابقة إسرائيل والسعودية والأردن.

ووفق بيان الديوان الملكي، رافق كوشنر خلال لقاء العاهل الأردني مساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.

ويؤكد الأردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن كوشنر صرح أن خطته لن تشمل حل الدولتين.