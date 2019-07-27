الحكومة العراقية تنفي نيتها نقل أسر ”داعش“ من سوريا إلى جنوب الموصل

نفت حكومة بغداد، اليوم السبت، نيتها نقل عائلات مسلحي تنظيم ”داعش“ من مخيم ”الهول“ في سوريا إلى مخيمات جنوب مدينة الموصل العراقية.

وأمس الجمعة، صرّح عضو البرلمان العراقي النائب شيروان دوبرداني، بأن خطة الحكومة تقضي بنقل عائلات عناصر ”داعش“ العراقيين المقيمين بمخيم ”الهول“ شرقي سوريا إلى مخيم ”الجدعة“ جنوب الموصل.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية، إن ”ما أورده أحد النواب حول استكمال إجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري إلى مخيمات جنوب الموصل، لا صحة له على الاطلاق“.

وأوضح في بيان، أن ”أمن واستقرار العراق فوق كل اعتبار، كما أن وزارتنا كرّست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هربًا من بطش تنظيم داعش الإرهابي“.

وتسلّمت بغداد مطلع العام الجاري على دفعات من القوات الكردية في سوريا، عناصر من تنظيم ”داعش“ يحملون الجنسية العراقية، وقالت السلطات حينها إن جميع المسلحين سيخضعون للمحاكمات القانونية.