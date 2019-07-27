فتح: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل لا يستثني أيًا منها

أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، يشمل كافة الاتفاقيات دون استثناء، في إشارة لاتفاق أوسلو، الذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1994.

وقال العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن ”قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، يشمل كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولا يستثنى منها شيئًا“.

وأضاف العالول: ”ذاهبون باتجاه تنفيذ هذا القرار وسيتم البناء على كافة التقارير التي أخذت فيما سبق وتتعلق بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال“، مشددًا على ضرورة الذهاب باتجاه آليات التنفيذ لكل القرارات التي تم أخذها، والتي لها علاقة بتحديد العلاقة مع الاحتلال، متابعًا: ”لم يعد بالإمكان الصبر على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال“.

وقال العالول، إن ”هذه القرارات ليست جديدة، حيث تم أخذها في المجلس الوطني والمركزي، وهي ستضع آليات تذهب باتجاه تنظيم عملية التنفيذ بشكل فوري، ولن نتأخر في ذلك“.

ودعا العالول، ”حركة حماس لاتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والمضي في خطوات إيجابية تجاه هذا الملف“.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارًا بوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل، فيما لم تعلق إسرائيل بشكل رسمي على هذا القرار.