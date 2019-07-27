العثور على مقبرة جماعية يعتقد أنّها لأسرى كويتيين في العراق (صورة)

أعلن أحمد منفي جودة، محافظ محافظة المثنى (جنوبي العراق)، اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية يعتقد أنّها لأسرى كويتيين في بادية المحافظة.

وقال جودة في بيان صحفي، إنه ”تم العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية، إلى أنها لأسرى كويتيين أعدمهم نظام صدام حسين في بادية المحافظة“.

وأوضح المسؤول العراقي، أن ”الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حصلت على معلومات بوجود مقبرة جماعية في بادية المثنى“.

وأضاف جودة، أن ”السلطات المحلية في المحافظة، أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة“.

وكانت الكويت أعلنت أن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبَّان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودًا، فيما قالت العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين.