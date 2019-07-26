وفد مشترك من ”العسكري“ و“قوى الحرية“ يزور جوبا غدًا للقاء قائد الحركة الشعبية

أبلغت مصادر موثوقة ”إرم نيوز“، اليوم الجمعة، أن وفدًا مشتركًا من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، سيجري مفاوضات مع قائد الحركة الشعبية/ قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو بالعاصمة الجنوب سودانية ”جوبا“، غدًا السبت.

وقالت المصادر: إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ ”حميدتي“ سيقود الوفد إلى جوبا السبت، وسيجري مقابلة مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وذكرت أن الوفد يشمل من جانب المجلس العسكري إلى جانب ”حميدتي“ رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي، ونائبه ياسر العطا، ومن جانب قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، أحمد الربيع، ومدني عباس مدني.

وتعد زيارة الوفد المشترك بين ”العسكري“ و“التغيير“ إلى جوبا، السبت، هي الأولى من نوعها في سجل زيارات فرقاء السياسة السودانية.

فيما فرغت لجنة الصياغة بقوى الحرية والتغيير، الجمعة، من إعداد المسودة النهائية لوثيقة ”الإعلان الدستوري“ توطئة لاستنئاف المباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال مصدر موثوق باللجنة لـ“إرم نيوز“: إنّ المسودة خلت من ذكر للحصانات بكافة أنواعها بعد أن شكلت عقبة في وقت سابق بين الطرفين وأدت إلى تعليق المفاوضات.

ووقع المجلس العسكري والحرية والتغيير على الاتفاق السياسي في 17 يوليو/ تموز الحالي، حيث ينتظر السودانيون التوقيع على الإعلان الدستوري- الإطار الحاكم للمرحلة الانتقالية- بعد تأجيل التفاوض حوله أكثر من مرة.