فجر السعيد تتجاوز مرحلة الخطر.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية

قال مصدر مقرب من الإعلامية الكويتية فجر السعيد إنّ حالتها الصحية ”تجاوزت مرحلة الخطر“، بعدما تعرضت لأزمة صحية حادة صباح أمس الخميس، بعد إجرائها عملية جراحية.

وأشار المصدر في تصريح لـ إرم نيوز، اليوم الجمعة، إلى أنّ ”مضاعفات العملية الجراحية التي خضعت لها فجر السعيد أحدثت خللًا في وظائف الجسم، دخلت على إثره المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة“.

لكنّه عاد ليشير إلى استقرار حالتها الصحية حاليًا، حيث أبلغ الأطباء أسرتها بأنها ”ستغادر المستشفى خلال 5 أيام بحد أقصى، على أن تتلقى العلاج بإشراف الأطباء من المنزل“.

وشدد المصدر على أنّ ”الإعلامية تُطمئن كافة المطلعين على كتاباتها، والمتابعين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ حالتها الصحية بدت مستقرة حاليًا“.

وأضاف أن السعيد قدّمت الشكر لكل المهتمين بحالتها، و“خصت بالشكر مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ باسل حمود الحمد الصباح وزير الصحة، وكافة المسؤولين والشعب الكويتي“.

وفي ختام حديثها طالبت السعيد ”جميع متابعيها بالدعاء لها حتى تتجاوز محنتها الحالية“.

يذكر أن زوج الإعلامية فجر السعيد، المحامي سعود مطلق السبيعي، شارك في شهر مايو الماضي في ندوة نقاشية نظمتها ”إرم نيوز“ في الذكرى السادسة لانطلاقتها كشبكة إخبارية شاملة.