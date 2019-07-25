توقف قلب الإعلامية الكويتية فجر السعيد خلال عملية جراحية (صور)

أصيبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها، وفقًا لما أفاد به وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد الكويتي ”دسمان“، عبر موقع ”تويتر“ مُعقبًا: ”الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة“.

وأضاف: ”سيتم نقل فجر إلى مستشفى مبارك الكبير، ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبة، بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذه الحالات.. أجر وعافية“.

الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة وسيتم نقلها الآن الى مستشفى مبارك الكبير و لكنهم بأنتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبه بسبب عدم جاهزية سيارة أسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذة الحالات

أجر وعافيه pic.twitter.com/L33B1RBPjW — DASMAN (@DASMANOV33) July 25, 2019

وطالب إعلاميون ونشطاء بالدعاء للإعلامية السعيد، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول العمل الجراحي الذي أجرته والوعكة الصحية التي تعرضت لها.

من جهتها، أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان الخبر، وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

وقالت: ”اللهُم اشف ‫فجر السعيد فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاء لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين. . ادعولها ياجماعة الخير“.

اللهُم اشفي ⁧#فجر_السعيد⁩ فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء… https://t.co/So5a0XETgY — مي العيدان (@mayal3eidan) July 25, 2019

وقال الإعلامي الشاب حمد قلم: ”دعواتكم بالشفاء للكاتبة #فجر_السعيد تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها للمستشفى قبل شوي“.

دعواتكم بالشفاء للكاتبه #فجر_السعيد

تعرضت لوعكه صحية

وتم نقلها للمستشفى قبل شوي@AlsaeedFajer pic.twitter.com/ArPkshTNWB — مع حمد قلم (@7amadQalam) July 25, 2019

وعرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت آخر تغريدة لها عبر ”تويتر“ منذ أربعة أيام تطرقت فيها إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية والخلاف بينهما.

وتثير السعيد التي تعرف عن نفسها بأنها (كاتبة سيناريو ومتحرشة بالسياسة) الجدل بين الحين والآخر من خلال تغريدات تطرحها في حسابها، أو تعليقات على مواضيع مختلفة مثارة في البلاد.