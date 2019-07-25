قيادي بـ“العمال الكردستاني“: اغتيال نائب القنصل التركي ”عمل مبارك“

وصف قيادي في حزب العمال الكردستاني، اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل، الأسبوع الماضي، بـ“العمل المبارك“.

ونقلت شبكة ”رووداو“ الكردية عن القيادي في حزب العمال، باهوز أردال، قوله إن ”الحزب لم يعلق على الحادث سابقًا لانشغاله في إجراء التحقيقات بالهجوم التي أظهرت أن الشخص الذي لقي مصرعه ليس دبلوماسيًّا بل مسؤولًا في مؤسسة الاستخبارات التركية، وكان مسؤولًا عن اغتيال العديد من أعضاء العمال الكردستاني، ومنهم ديار غريب الذي قُتل في عملية تركية الشهر الماضي“.

وأوضح باهوز أردال أن منفذي هجوم أربيل هم ”بعض الأطراف الناشئة“، مضيفًا أنه ”نشاط من بعض الشباب الوطنيين الذين يناصرون الحزب، لكننا نشد على يد كل من نفذه، سلمت أياديهم وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية“.

وأسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي، عن مقتل نائب القنصل التركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع بضع إصابات.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم لاحقًا القبض على العقل المدبر للحادثة، مظلوم داغ، وهو كردي من أصل تركي.