شاهد لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل (فيديو)

أظهر كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لحادثة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل بإقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي.

وبثت وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في أربيل اليوم الاربعاء، مقطعًا مرئيًّا يظهرعددًا من الأشخاص وهم يطلقون النار على نائب القنصل التركي في أحد مطاعم أربيل، ما أدى إلى مقتله في الحال ومواطنين اثنين من الإقليم.

ولم تؤكد أو تنف أي جهة رسمية في حكومة الإقليم، صحة هذا التسجيل حتى الآن.

وأسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي، عن مقتل نائب القنصل التركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع بضع إصابات.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم لاحقًا القبض على العقل المدبر للحادثة مظلوم داغ، وهو كردي من أصل تركي.