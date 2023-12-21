هل تتمكن عملية "حارس الازدهار" من تحقيق أهدافها؟

على الرغم من تشكيل تحالف دولي لتأمين التجارة العالمية في ممرات الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تؤكد ميليشيا الحوثي استمرار عملياتها البحرية التي يصفها المتحدث الرسمي باسمها بـ"المشروعة، دعمًا لغزة"، وسط عزوف متزايد من قبل الخطوط الملاحية، عن المرور بمضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.

فرص محدودة

يرى خبير الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، أنه في ظل إصرار الحوثيين على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل بأي شكل كان، فإن فرص نجاح التحالف الدولي الذي شكّلته الولايات المتحدة، في مهمة تأمين ممرات الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، محدودة وتتوقف على تعاطي الحوثيين مع وجود هذه القوات والتحذيرات التي توجهها الولايات المتحدة.

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن التحالف الدولي الجديد، وظيفته تأمين السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية، التي لا زالت تتعرض للهجمات في البحر الأحمر، في وقت لم يعد فيه أي وجود للسفن الإسرائيلية التابعة للحكومة أو المملوكة لإسرائيليين في هذا الممر المائي، إذ سيتم وضع السفن التجارية في قوافل بحرية ترافقها القطع العسكرية، لاعتراض أي تهديد ناري جوي أو زوارق انتحارية أو عمليات قرصنة، والتصدي لذلك التهديد.

ولا يستبعد الذهب، أن يمتدّ أثر عمليات التصدّي للتهديدات الحوثية إلى البرّ اليمني، في حال كانت مصادر النيران برّية. لكنه يتوقع أن تقلّ حدّة التصعيد في غزة خلال الفترة المقبلة، "وبالتالي لن يكون هناك مبرر لاستمرار عمليات الحوثيين وتهديداتهم".

وأشار إلى أن إقلاع الحوثيين عن مواجهة السفن، لا يعني انتهاء تهديداتهم، "فلديهم تهديد قائم من مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنّحة أو الطائرات غير المأهولة، وهذا في اعتقادي غير مرتبط بمهمة التحالف الدولي المقتصرة على منع التهديدات البحرية التي تعترض السفن التجارية".

تكامل برّي

ويقول المحلل السياسي، خالد سلمان، إن الجو لم يحسم أي معركة في تاريخ الصراعات، في حال عدم تكامله مع قوات موجودة على الأرض. مضيفاً أن "كل ضربة أمريكية دولية يمكن أن تُضعف الحوثي، تكّسِر مفاصل قوته، ولكنها لن تبعده عن تهديد مناطق البحار المفتوحة ما لم تدعم قوات برّية تجتاح المواقع وتفرض واقعًا عسكريًا مغايرًا وخارج سيطرة الحوثي".