وفد حماس يقدم هدية للمرشد الإيراني (صورة)

قدم وفد حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، هدية إلى المرشد الإيراني علي خامنئي الذين استقبلهم في مكتبه، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وتبدو الهدية التي قدمها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، لوحة للقدس الشريف.

ولم يكشف الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي بعد على فحوى اللقاء الذي جمعه مع وفد حركة حماس الذي وصل مساء السبت إلى العاصمة طهران في زيارة تستمر عدة أيام.

ويوم أمس، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن العاروري قوله إن ”حركة حماس تلقت كل أنواع الدعم المحتمل من إيران في كافة المجالات .. ولقد عبرنا دائمًا عن تقديرنا لمواقف الجمهورية الإسلامية للدفاع عن فلسطين وقضية فلسطين وحركة المقاومة منذ انتصار الثورة الإسلامية“.

وأضاف: ”لقد شهدنا أيضًا دعم إيران في مختلف مجالات القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني في الساحات السياسية والدولية والميدانية وتلقينا أنواعًا مختلفة من الدعم من إيران”.