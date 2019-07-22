إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب المخابرات الأمريكية (صور)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين، أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسًا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات قولها، إنها ”فكَّكت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية واعتقلت 17 مشتبهًا فيه“.

ونسبت وكالة أنباء ”فارس“، إلى مسؤول بالوزارة قوله إن ”بعض المعتقلين حُكِم عليهم بالإعدام“.

ويأتي الإعلان عن الشبكة المزعومة بعد أشهر من مواجهة متصاعدة مع الغرب بدأت مع تطبيق عقوبات أمريكية جديدة أشد صرامة ضد إيران في الأول من أيار/ مايو الماضي.

وفي الأسبوع الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة ساحل مضيق جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز.

وقال بيان لوزارة الاستخبارات أذاعه التلفزيون الرسمي: ”كان الجواسيس المقبوض عليهم يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنووية والعسكرية والفضاء الإلكتروني وقطاع البنية التحتية… إذ إنهم جمعوا معلومات سريّة“.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المعتقلون على صلة بالقضية التي قالت إيران في يونيو/ حزيران إنها كشفت فيها شبكة تجسس إلكترونية كبيرة تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وإن عددًا من الجواسيس الأمريكيين ألقي القبض عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.