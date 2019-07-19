بعد 207 أيام.. ”أطباء السودان“ تعلن وقف الإضراب عن العمل بالمستشفيات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، رفع الإضراب في كل المستشفيات والمراكز الصحية بالسودان، ومزاولة العمل مرة أخرى.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الإضراب بدأ في 24 ديسمبر/كانون الثاني 2018، واستمر 207 أيام، ونفذ في 32 من المستشفيات الحكومية، منها 12 بالعاصمة و20 بالولايات الأخرى.

وأضاف: ”التزم الأطباء بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة“.

وأشار إلى أن هذا الإضراب ”يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث“.

وينتظر أن يساهم التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء، على اتفاق بين القوى التي تقود الحراك الشعبي، والمجلس العسكري الانتقالي، في تخفيف التوتر في الشارع، رغم استمرار وجود بعض النقاط الخلافية.