تظاهرات حاشدة في السودان لتأبين قتلى الاحتجاجات (فيديو وصور)

خرجت تظاهرات احتجاجية بالعاصمة السودانية الخرطوم، في ختام أسبوع ”العدالة أولًا“؛ لتأبين ضحايا الحراك الشعبي.

ونجح مئات المتظاهرين في الوصول إلى الساحة (أكبر ميادين الخرطوم)، كما انسحبت قوات ”الدعم السريع“ (تتبع الجيش) المنتشرة في المنطقة، منذ 11 نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت، في بيان: ”نتوجه بالنداء لجميع الثوار بتسيير المواكب (المسيرات) والتوجه إلى ساحة الحرية (الساحة الخضراء)“.

كما نشر ”تجمع المهنيين“ السودانيين، عبر صفحته على ”فيسبوك“، تظاهرات لطلاب جامعتي الزعيم الأزهري، والرباط، تطالب بـ“القصاص للشهداء“.

موكب جامعة الرباط من رويال كير الى ساحة الحرية#اسبوع_شهداء_الثوره تم النشر بواسطة ‏تجمع المهنيين السودانيين‏ في الخميس، ١٨ يوليو ٢٠١٩

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، الأربعاء، اختتام فعاليات مسيرات ”أسبوع العدالة أولًا“ الاحتجاجية، الخميس، لتجتمع في الساحة الخضراء، لتأبين ضحايا الحراك الشعبي منذ نهاية العام الماضي.

وأطلقت ”الحرية والتغيير“ مسيرات يومية في مختلف مدن البلاد، منذ السبت؛ للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث العنف، لا سيما فض اعتصام الخرطوم، مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

موكب جامعة الزعيم الأزهري#اسبوع_شهداء_الثوره#انتهاكات_الجنجويد تم النشر بواسطة ‏تجمع المهنيين السودانيين‏ في الخميس، ١٨ يوليو ٢٠١٩

وينتظر أن يساهم التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء، على اتفاق بين القوى التي تقود الحراك الشعبي، والمجلس العسكري الانتقالي؛ إلى تخفيف التوتر في الشارع، رغم استمرار وجود بعض النقاط الخلافية.