واشنطن تعلق على مقتل دبلوماسي تركي في كردستان

أدانت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية، بغداد، اليوم الأربعاء، مقتل نائب القنصل التركي بهجوم مسلح وإطلاق نار في إقليم كردستان العراق.

وقالت السفارة في بيان، إن ”بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد تدين الهجوم (البشع) على موظفين في القنصلية التركية في أربيل، ونعرب عن تضامننا في الدفاع عن سلامة الدبلوماسيين الأجانب والبعثات الدبلوماسية في العراق“.

وأسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل دبلوماسي تركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت مصادر أمنية في أربيل، إن ”الهجوم وقع خلال تناول الدبلوماسي التركي والمرافقين الطعام داخل المطعم، حيث فتح مسلحون مجهولون النار عليهم“.