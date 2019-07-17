مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح بأربيل

أسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل دبلوماسي تركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت مصادر أمنية في أربيل بإقليم كردستان، إن الهجوم وقع خلال تناول الدبلوماسي التركي والمرافقين الطعام داخل المطعم، حيث فتح مسلحون مجهولون النار عليهم.

وقالت الخارجية التركية عقب الحادث، إن موظفًا في القنصلية التركية بأربيل قتل في إطلاق النار، وإنها تواصل اتصالاتها مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.

وذكرت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“، أن ”قوات الأسايش الكردية اشتبكت مع المجموعة المسلحة التي هاجمت موظفي القنصلية التركية في عينكاوة بأربيل“.

وأوضحت المصادر أن ”قوات الأسايش أغلقت طريق أربيل – قضاء مخمور؛ بعد الهجوم المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية“.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إنه ”سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل“، وأن ”التدابير بدأت للعثور على مرتكبيه“.