أنباء عن تأجيل الاجتماع بين طرفي الأزمة في السودان

تناقلت وسائل إعلام سودانية مساء الإثنين، أنباء عن تأجل الاجتماع الذي كان من المنوي انعقاده الثلاثاء بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من أجل الإعلان الدستوري.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أنه سيناقش ”الوثيقة الدستورية“، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، الثلاثاء.

وأضاف المجلس أنه تم إعداد الوثيقة ”بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف“، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأوضح أنه تم تقديم تلك الوثيقة إلى الأطراف المعنية لدراستها، تمهيدًا لمناقشتها .

وكان مقررًا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

لكن قوى التغيير، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ“الجوهرية“، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.