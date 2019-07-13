قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل المباحثات المصرية مع الفصائل في غزة

كشف محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الفلسطينية، تفاصيل مباحثات الوفد الأمني المصري مع الفصائل في قطاع غزة بملف التهدئة مع إسرائيل.

وقال خلف، خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الفصائل والوفد الأمني بحثوا 4 ملفات رئيسة فيما يتعلق بملف التهدئة، مشيرًا إلى أنها ارتكزت على تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرًا.

وأشار إلى أن الفصائل“ناقشت مع المصريين استكمال تنفيذ تفاهمات التهدئة، وإنشاء المستشفى شمال قطاع غزة، وحل القضايا العالقة، إلى جانب زيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار من أجل التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز الإسرائيلي“.

وأضاف:“كما ناقشنا استكمال مباحثات إنشاء خط الكهرباء 161 بتمويل قطري، والذي سيساهم بحل مشكلة الكهرباء في غزة بشكل جذري“، منوهًا إلى أن ”إسرائيل تُبدي استعدادًا وتجاوبًا مع إقامة منطقة صناعية في قطاع غزة“.

وأشار خلف، إلى أن الفصائل طلبت من الوفد الأمني المصري“وقف استهداف المتظاهرين، وتحديدًا وقف إطلاق النار عليهم، إلى جانب تأكيدها على وقف استخدام طائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة“.

وبين أن المطالبات ”تمحورت حول التسريع في إنجاز الملفات العالقة، والضغط على إسرائيل من أجل البدء بإجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة“.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية التقت الوفد الأمني المصري، أمس الجمعة، وصباح اليوم السبت، حيث تم بحث ملف التهدئة مع إسرائيل، فيما غادر الوفد الأمني إلى رام الله والتقى الرئيس محمود عباس.

وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل بالمماطلة بتنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها برعاية مصر والأمم المتحدة، فيما تلّوح الفصائل بالذهاب للتصعيد في ظل استمرار المماطلة الإسرائيلية.