”فتح“: وفد مصري يبحث في رام الله ”المصالحة“ وفق اتفاق 2017

يناقش الوفد الأمني المصري الذي من المقرر أن يزور رام الله الأسبوع الحالي ملف المصالحة الفلسطينية وفق اتفاق 2017، بحسب ما أعلن عنه بيان طبيب عضو المجلس الثوري لحركة ”فتح“.

وقال طبيب لـ ”إرم نيوز“ إن المصريين سيزورون الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لعرض رؤيتهم بشأن إنهاء الانقسام على الرئيس محمود عباس وحركتي ”فتح“ و“حماس“.

وأضاف: ”مصر استمعت لكافة الأطراف وتجري مساعي إيجابية في إطار اتفاق القاهرة 2017، الذي يعتبر ملخصاً لاتفاق 2011″، مشدداً على أن فتح لن تقبل إلا بتطبيق الاتفاق كاملاً.

ولفت طبيب إلى أن الأجواء إيجابية وأن السلطات المصرية تجري حراكاً إيجابياً قد يؤدي إلى تفعيل ملف المصالحة مع حركة ”حماس“، مبيناً أن الكرة في ملعب ”حماس“ وأن حركته لا تضع أي عقبات أمام المصالحة.

وكانت لقاءات المصالحة قد تعطلت بسبب تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد لله أثناء زيارته لقطاع غزة.

من جهته، قال عزام الأحمد، في تصريحات صحفية، إن مصر تجري جهوداً بملف المصالحة مع كافة الأطراف، لافتاً إلى أن هناك موقفا إيجابيا من حركة حماس بهذا الشأن.