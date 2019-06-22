فتح: مصر تسعى لطرح مخطط جديد لإتمام المصالحة الفلسطينية

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، مساء السبت، إن مصر تسعى بشكل كبير إلى طرح مخطط جديد لإعادة عقد اللقاءات بين حركتي فتح وحماس، بما يضمن إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الحركتين.

وأضافت سلامة، في لقاء عبر التلفزيون الفلسطيني الرسميّ:“ أن هناك مساعي مصرية حثيثة ومتواصلة من أجل الوصول لنقاط التقاء تنهي الانقسام القائم بين حركتي فتح وحماس، عبر طرح مخطط جديد“.

وأكدت سلامة أن هناك رغبة مصرية كبيرة لإعادة تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية، منوهةً أن حركة فتح لا ترغب بالعودة إلى لقاءات لا تأتي بنتائج عملية يتم تطبيقها.

وقالت سلامة:“ أي مخطط بدون الاستناد إلى اتفاق 2017، فإن حركة فتح في حل منه ولا يوجد مجال للعودة إليه“، معتبرة أنه كان الأوضح في تحديد ملامح الحل من تمكين وعمل حكومي ومؤسسات من خلال التوجه للانتخابات.

وتابعت سلامة:“ أن هناك بوادر إيجابية وإشارات مطمئنة يمكن البناء عليها وصولا لإنهاء الانقسام الفلسطيني“.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن وفداً مصرياً رفيع المستوى سيلتقي قيادة حركتي فتح وحماس في رام الله وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، من أجل تحريك ملف المصالحة المتوقف.