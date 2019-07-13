العراق.. مقتل 4 من عناصر داعش بقصف للتحالف الدولي في نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش المتشدد، بقصف للتحالف الدولي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان مقتضب، إنه ”وفق معلومات دقيقة، قتل 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف ضمن محافظة نينوى”.

وأعلنت الدفاعات العراقية، الإثنين الماضي، مقتل 16 ”إرهابيًا“ بقصف لطائرات التحالف الدولي في منطقة ”وادي الكصب“ بمحافظة نينوى.

وبدأ تنظيم داعش مؤخرًا بشنّ المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم داعش في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.