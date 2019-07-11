الحزبان الحاكمان بإقليم كردستان يختاران مرشحًا مشتركًا لمنصب محافظ كركوك

أعلن الحزبان الحاكمان بإقليم كردستان الواقع شمال العراق، اليوم الخميس، رسميًا مرشحهما لمنصب محافظ كركوك، شمالي البلاد.

جاء ذلك، عقب اجتماع وفدي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم، بمدينة السليمانية.

وأعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قادر حمة جان، في مؤتمر صحفي، عن اتفاق الجانبين على طيب جبار مرشحًا مشتركًا لمنصب محافظ كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك تدار بالوكالة، منذُ أحداث 16 من شهر أكتوبر 2017، عندما سيطرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي على كركوك عقب استفتاء الانفصال الباطل، وبات منصب محافظ كركوك شاغرًا منذُ ذلك الحين.

وطيب جبار، المرشح للمنصب، مواليد العام 1952 بمدينة كركوك، تخرج في كلية الهندسة بجامعة السليمانية العام 1976، وتدرج في المناصب الإدارية إلى أن شغل منصب وكيل وزارة الأشغال والإسكان في حكومة الإقليم، قبل أن يحال للتقاعد العام 1997.

كما أنه كاتب وشاعر، لديه العديد من الكتب الأدبية والعلمية، وعضو في مؤسس باتحاد مهندسي الإقليم، وعضو باتحادي الكتاب في الإقليم والعراق.