خدمة الإنترنت تعود إلى الهواتف المحمولة في الخرطوم

قال شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن خدمة الإنترنت عادت إلى الهواتف المحمولة.

جاء ذلك على إثر أمر من محكمة سودانية، اليوم، لشركات الاتصالات في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم قبل 36 يومًا.

وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمرًا نهائيًا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي ”زين“، كما أصدرت أمرًا مؤقتًا لشركتي ”إم تي إن“ و“سوداني“ بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية، حسب المحامي عبدالعظيم حسن الذي رفع الدعوى القضائية.

وقطعت شركات الاتصالات خدمات الإنترنت في السودان، في 3 يونيو/حزيران الماضي، عقب حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، التي أدت إلى مقتل عشرات المحتجين.

والإثنين، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، قوله: ”من المتوقع عودة الإنترنت للبلاد خلال يومين أو ثلاثة“، مشيرًا إلى ”وجود ترتيبات تجري لعودة الخدمة“.