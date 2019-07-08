لجنة صياغة ”اتفاق الخرطوم“ ترفع اجتماعها دون إكمال الصيغة النهائية

رفعت لجنة صياغة ”اتفاق الخرطوم، مساء الاثنين، ”اجتماعها دون الانتهاء من إكمال الصيغة الأولية من الاتفاق الذي توصل إليه المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير“.

وأوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام إن ”الاجتماع رفع دون إكمال صياغة الاتفاق رافضًا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل“.

غير أنه قال إن ”لجنة الصياغة تعمل بصورة جيدة وفي ظروف حسنة“. وتابع ”سنواصل عملنا يوم الثلاثاء“.

في وقت سابق الاثنين، قالت اللجنة الفنية المشتركة الخاصة لـ“اتفاق الخرطوم“ إنه سيتم تسليم الاتفاق، اليوم، بعد صياغته قانونيًا إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“ قائد الحراك الشعبي.

والجمعة، اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة إفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداء من أمس الأول السبت، كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.