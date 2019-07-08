إسرائيل تنشر لواء النخبة ”جولاني“ على حدود قطاع غزة

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل بدأت في استبدال لواء ”ناحال“ بلواء النخبة ”جولاني“، الذي يعد من أقوى وأبرز ألوية جيش الاحتلال.

ولواء ”جولاني“ يعرف كذلك باسم ”اللواء رقم 1“ في إسرائيل، وهو لواء مشاة ضمن الجيش الإسرائيلي، وواحد من ألوية ”النخبة“، تم تأسيسه في فبراير/ شباط 1948.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، عن متان تسوري مراسلها في منطقة ”غلاف غزة“ قوله: ”ابتداء من الأيام القليلة الماضية واليوم وخلال الأسبوع، سيكمل لواء جولاني الانتشار على طول حدود قطاع غزة بدلًا من لواء ناحال“.

وأوضح أنه سيتم نشر لواء ”جولاني“ على الحدود وداخل كيبوتسات ومستوطنات الغلاف، مشيرًا إلى أن عملية النشر بدأت فعليًا وستنتهي خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف جيش الاحتلال الهدف من عملية الاستبدال بين الألوية، إلا أن مصادر تتحدث عن استعدادات مكثفة ومرتقبة لحرب على غزة قد تبدأها إسرائيل بعد انتخابات الكنيست المقبلة.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أمس الأحد، أن لواء ”جولاني“ أنهى تدريبات عسكرية لوحدة الاستطلاع فيه تحاكي مواجهة في قطاع غزة.

وجرت التدريبات في منطقة أوفاكيم بالنقب، بإشراف قائد الوحدة المقدم شمعون سيسو، بحضور رئيس أركان الجيش آفيف كوخافي.

وأوضحت القناة، أن ”وحدة الاستطلاع نفذت مهامها كاملة وشنت هجمات وحددت مواقع العدو ودمرتها بشكل مستقل، خلال التدريبات التي استمرت لمدة 3 أيام“.