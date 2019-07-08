تسليم ”اتفاق الخرطوم“ إلى طرفي التفاوض الإثنين

قالت اللجنة الفنية المشتركة الخاصة لاتفاق الخرطوم إنه سيتم تسليم الاتفاق، اليوم الإثنين، بعد صياغته قانونيًا إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“ قائد الحراك الشعبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نبيل أديب عضو اللجنة لمراسل الأناضول.

والجمعة، اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداء من أمس الأول السبت، كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

وأوضح أديب أن الوساطة الأفريقية الإثيوبية، هي جزء من اللجنة الفنية التي تعمل على إتمام الصياغة القانونية للاتفاق حاليًا.

وصباح 5 يوليو/تموز الجاري أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التوصل عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

من جانبه، أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، يحيى الحسين للأناضول أنه بمجرد الانتهاء من الصياغة القانونية لاتفاق الخرطوم سيطلع عليها طرفا التفاوض لإبداء الملاحظات.

وبشأن موعد توقيع الاتفاق قال الحسين: ”أتوقع أن يكون التوقيع النهائي على الاتفاق خلال عشرة أيام، لأن الترتيبات التي تجري للاحتفاء بالاتفاق ستكون بحضوردولي وإقليمي“.

والأحد، نقلت وسائل إعلام إقليمية عن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، قوله إن ”الاتفاق النهائي سيكون نهاية الأسبوع الجاري“.

عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير، ميرفت النيل أكدت هذه الأخبار، وقالت للأناضول إن التوقيع النهائي سيكون الأسبوع المقبل، وسط حضور إقليمي ودولي.

وأضافت أن جميع صور شهداء الثورة ستزين جدران قاعة الاتفاق النهائي في العاصمة الخرطوم.