السودان.. اجتماع لصياغة خطاب إعلامي يبشر باتفاق الخرطوم

أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الأحد، ”عزمه عقد اجتماع، الاثنين، مع قوى إعلان الحرية والتغيير للاتفاق على خطاب إعلامي موحد لتقديم الاتفاق والتبشير به“.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

وقال الكباشي إن ”اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الاتفاق أوشكت على الانتهاء توطئة للاحتفال بالتوقيع بصورة نهائية بمشاركة إقليمية ودولية“.

وأشار إلى أنه ”سيكون هناك وفود مشتركة من المجلس والحرية والتغيير لزيارة ولايات البلاد المختلفة“.

وأوضح أن ”الأولوية ستكون لترسيخ السلام في كل أنحاء البلاد وسيتم التواصل مع الحركات المسلحة الذي بدأ إلى جانب الاهتمام بمعاش الناس وإصلاح الأوضاع الاقتصادية“.

وشكر ”البعثات الدبلوماسية والحكومات التي يمثلونها خاصة سفراء الدول الصديقة والشقيقة (دون تفصيل) على ما ظلوا يبذلونه من اهتمام ومساندة ونصح ومقترحات أسهمت بالخروج بهذه النتيجة“.

ودعا الكباشي ”المجتمع الدولي لدعم الاتفاق وتقديم الإسناد والمساعدة لجهود إصلاح الاقتصاد والخدمات الاجتماعية“.