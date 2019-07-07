العسكري السوداني: مجلس السيادة سيملك ”فيتو“ على اختيار الوزراء

قال رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن مجلس السيادة المزمع تشكيله مع ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الاحتجاجي، سيملك ”حق الفيتو“ على أعضاء الحكومة المقبلة.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد ”البرهان“ أن التوليفة الوزارية ستكون مستقلة، وتعتمد على الكفاءات، وسيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع ”الحرية والتغيير“ والقوى السياسية.

ولمّح البرهان إلى إمكانية تقبّل مشاركة أطراف سياسية أخرى، إلى جانب قوى ”التغيير“، في مشاورات اختيار أعضاء الحكومة.

وتابع: ”متفقون على تجنب المحاصصة الحزبية، وإخضاع المرشحين للفحص الأمني وللوائح الفنية“.

ونفى رئيس المجلس العسكري وجود أي طموح لديه بحكم البلاد.

وقال: ”سأكتفي بالرئاسة في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، وليس لدي مانع أن يتم تكليف شخص آخر لأعود للعمل في القوات المسلحة“.

وأكد البرهان الحرص على إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول الصديقة لبلاده.

وأوضح: ”السعودية والإمارات قدموا مساعدات للشعب السوداني، وليس للمجلس العسكري، تمثلت بشحنات من الأدوية والوقود والدقيق“.

وتابع أن المجلس ”ليس لديه أطماع، ونعمل لخدمة السودانيين، دون استخدام ذلك كدعاية انتخابية“.