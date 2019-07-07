تحالف الصدر يطالب باستبدال سفير العراق في أمريكا إثر تصريحه بشأن إسرائيل

طالب تحالف سائرون، المدعوم من رجل الدين مقتدى الصدر، الحكومة العراقية باستبدال سفيرها لدى واشنطن فريد ياسين، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن علاقة بلده مع إسرائيل.

وتناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر فيه السفير قائلًا إن ”هناك أسبابًا موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل“.

وطالب السفير ياسين، خلال مقابلة متلفزة الجمعة الماضية، بـ“إقامة بغداد علاقات مع تل أبيب، لوجود جالية عراقية كبيرة هناك، وللاستفادة من الخبرات الإسرائيلية، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والزراعة“.‎

وقال المتحدث باسم كتلة سائرون النائب حمد الله الركابي في بيان: ”فوجئنا بالتصريحات الغريبة التي أدلى بها سفيرنا في واشنطن، والتي تتعلق بعلاقات العراق“ مع إسرائيل.

وأضاف، أن ”سياسة العراق الخارجية تحكمها رؤية الحكومة العراقية وثوابتها تجاه قضايا الأمة، وليس من حق أي مسؤول مهما كان عنوانه أن يحيد عنها، لذا فإن ما صدر من سفير العراق بهذا الخصوص يعتبر خرقًا واضحًا وتجاوزًا لصلاحياته وخروجًا عن سياسة العراق تجاه قضايا الأمة المصيرية“.

وطالب الركابي الحكومة، بـ“استدعاء السفير ومساءلته عن تصريحه المخالف لسياسة العراق الخارجية، واستبداله بشخصية وطنية تدافع عن ثوابت العراق وتعكس وجهة نظر الحكومة العراقية ومواقفها الثابتة تجاه“ إسرائيل.

وأثارت تصريحات ياسين جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة أنها جاءت بعد أيام على مؤتمر البحرين الخاص بصفقة القرن.