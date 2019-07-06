حماس تشيد بعملية القدس و تدعو لتفعيل العمليات ”الفدائية“

دعت حركة حماس إلى تفعيل العمل المقاوم والعمليات الفدائية في مدينة القدس، كرد على الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد القدس وطرد الفلسطينيين من مساكنهم.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم إن العملية ضد جنود جيش الاحتلال في القدس المحتلة، هي ”استمرار لثورة شعبنا الفلسطيني في القدس.. يقاتل الفلسطيني هناك، لطرد المحتل وليحمي هوية المدينة المقدسة الفلسطينية العربية“.

وأضاف قاسم أن ”الفعل المقاوم المتواصل، خاصة في مدينة القدس ، هو السياج الحامي لحقوق شعبنا، وهو الذي سيرسم حدود المدينة، على طريق التحرير الكامل لها“.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أن 4 جنود أصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال شرعت بعمليات مسح وتمشيط للمكان، مشيرة إلى أن إصابة أحد الجنود البالغ من العمر 30 عاما متوسطة، بينما وصفت جروح الثلاثة الآخرين بالطفيفة.