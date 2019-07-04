قناة عبرية: الطيران الإسرائيلي استهدف شاحنات أسلحة بسيناء كانت في طريقها لغزة

زعمت قناة إسرائيلية، الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم أخيرًا شاحنات تحمل أسلحة، وكانت في طريقها من سيناء إلى قطاع غزة.

ووفقًا لقناة ”i24news“ الإسرائيلية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم في الأشهر الأخيرة بضع شاحنات كانت تحمل أسلحة لدى وصولها سيناء المصرية قبل أن تنقل إلى حركتي ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إنه ”خلال الفترة الماضية أغار سلاح الجو الإسرائيلي على 3 شاحنات، إحداها في منتصف آذار/ مارس الماضي وكانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي“.

وأضافت المصادر أن ”إحدى الشاحنات كانت تحمل صواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها لغزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس عبر وسطاء فلسطينيين متواجدين في دول مختلفة منها ليبيا، جهّزوا الأموال واستعدوا لدفعها بعد وصول شحنة السلاح لغزة، إلا أنها قصفت“.

وأشارت إلى أن ”إسرائيل قصفت في العامين الأخيرين فقط ما يزيد على 13 نفقًا تم حفرها من قبل حماس والجهاد الاسلامي بشكل خاص لإدخال الأسلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد المتفجرة والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ وغيرها“.