نتنياهو يُوعز لجيش الاحتلال بالاستعداد لبدء عملية واسعة في غزة

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه أصدر تعليماته لقيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو عقب اجتماع المجلس المصغر في مقر قيادة فرقة غزة:“عقدنا للتو جلسة للمجلس الأمني المصغر، وسيساتنا واضحة، نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لزم الأمر، وهذه هي تعليماتي للجيش“.

وتؤيد أوساط سياسية وعسكرية بشكل واسع توجيه ضربة قاصمة لحركة ”حماس“ التي تسيطر على قطاع غزة لتقويض حكمها الذي يستمر منذ أكثر من 12 عامًا.

وأبرم نتنياهو اتفاق تهدئة جديدًا مع الحركة في غزة، وتم الإعلان عنه من جانب ”حماس“ بشكل فاجأ الأوساط الإسرائيلية.

عقدنا للتو جلسة للمجلس الأمني المصغر في مقر قيادة فرقة غزة حضرها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة وقال: سيساتنا واضحة – نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق, إذا لزم الأمر. هذه هي تعليماتي للجيش. pic.twitter.com/AYDZBnMQKQ — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 3, 2019

وقال نتنياهو خلال تصريح نقلته صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم، إن ”المنتقدين سيهاجموننا حتى لو نفذنا حملة عسكرية وهاجمنا غزة“.

وعبر حسابه على ”تويتر“ قال نتنياهو، الأحد الماضي:“قد نُضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وما يرشدني هو شيء واحد فقط هو أمن دولة إسرائيل، مضيفًا:“في غزة نفهم تمامًا المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ونعمل على تخفيفها قدر الإمكان“.

وكان قائد المنطقة الجنوبية الأسبق في الجيش الإسرائيلي، تسفيكا فوغل، قال إن ”حركة حماس تحقق انتصارات على إسرائيل من خلال البالونات الحارقة“، معتبرًا أن ”المواجهة العسكرية هي الحل الوحيد للتغلب عليها“.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن فوغل قوله:“وقّعنا مع حماس على اتفاقية التهدئة، ومنحناها تصريحًا للاستمرار بقتلنا من خلال الموافقة على إدخال الأموال إلى غزة، وتوسيع مساحة الصيد، وإعادة ضخ الوقود“، على حدّ قوله.

وأشار إلى أنه ”لا يمكن شراء الردع الإسرائيلي بالمال، لأننا إذا واصلنا محاربة النيران التي تشعلها حماس بمنطق رجل الإطفاء، فلن ننجح أبدًا في تحقيق النصر عليها“، بحسب موقع ”عكا“ للشؤون الإسرائيلية.