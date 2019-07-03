مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان يدين قصف مركز للمهاجرين بليبيا

المصدر: ا ف ب

عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلًا على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين، قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

وجاءت العرقلة الأمريكية، رغم أن واشنطن أدانت في وقت سابق الضربة الجوية التي استهدفت فجر الأربعاء مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس، إن ”الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي استهدف منشأة لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء“ في ليبيا.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الأخير يشعر بغضب من الضربة الجوية التي أصابت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، ودعا إلى تحقيق مستقل في الضربة.