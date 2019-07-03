استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة في طرابلس الليبية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، عودة حركة الطيران من وإلى المطار بعد توقفه لساعات جراء استهدافه بغارات جوية من قبل الجيش الوطني الليبي.

وكانت مصادر عسكرية ليبية أعلنت عن تدمير الجيش الليبي ”للبنية التحتية لغرفة عمليات تسيير الطائرات المسيرة التركية بمطار معيتيقة”.

وقال مركز الإعلام بغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش إن طائرات سلاح الجو الليبي ”دمرت البنية التحتية من مهابط واتصالات وكهرباء خاصة بهذه الطائرات“.

يذكر أن الجيش الليبي كثّف عملياته الجوية منذ بداية هذا الأسبوع واستهدف عدة تمركزات للمليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.