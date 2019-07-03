”حماس“ تطالب مصر بتعجيل إرسال دعوات المصالحة

طالبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الجانب المصري، بضرورة التعجيل بإرسال دعوات استئناف المصالحة الفلسطينية مع حركة ”فتح“.

وقال محمد المدهون القيادي في الحركة، إنه ”إذا ما كانت المصالحة مطلبًا وطنيًا في السابق، فهي الآن أكثر ضرورة ومُلحة جدًا، في ظل ما يعصف بالقضية الفلسطينية، وآخرها، ”ورشة البحرين“.

وبرر طلب حركته بتعجيل المصالحة بقوله: ”ندعو القاهرة لتعجيل إرسال الدعوات في أسرع وقت ممكن، حتى نستطيع أن نواجه (صفقة القرن)، والخطر الوجودي، مضيفًا: ”نحن نُرحب بشكل كامل ومُطلق بأي خطوات تُحقق المصالحة“، وفق صحيفة ”دنيا الوطن“.

وفي ملف التهدئة مع الاحتلال ، أكد المدهون أن ”إسرائيل لا تزال تُراوغ في تنفيذ التفاهمات، نتقدم خطوة ونعود خطوتين للوراء، والمطلوب الآن هو تثبيت تلك التفاهمات، باتجاه أنها واقع موجود ودائم، وأن الفلسطينيين لهم الحق أن تُوفرلهم في حياة كريمة، وهذا ليس منة من أحد، مشيرًا إلى أنه مطلوب من الوسطاء العرب والدوليين، أن يضغطوا على حكومة نتنياهو، كي لا تتراجع عن التفاهمات“.