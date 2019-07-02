الأسد لمسؤول إيراني: نقف معكم في ظل التهديدات الأمريكية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن بلاده تقف إلى جانب إيران؛ في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن حديث الأسد جاء خلال استقباله، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، والوفد المرافق له، الذي وصل إلى العاصمة دمشق.

وأضافت أن ”الأسد استمع للشرح الذي قدمه علي أصغر خاجي، فيما يتعلق بتطورات الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب واشنطن منه والمواقف الأمريكية الأخيرة ضد إيران“.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله، إنه أكد للمسؤول الإيراني، ”وقوف سوريا إلى جانب إيران وقيادتها في دفاعها عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض له من تهديدات وإجراءات تنتهك جميع أسس القانون الدولي“، على حد وصفه.

كما بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، مع بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، التطورات في إدلب ومستجدات المسار السياسي والجولة المقبلة من محادثات أستانا.

وأشار خاجي، بحسب الوكالة الإيرانية، إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دمشق وطهران، مؤكدًا: ”عزم إيران مواصلة تعزيزها وترسيخها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الجانبين، وأن القيادة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانا وسيبقيان إلى جانب سوريا حتى تحرير كل أراضيها وإعادة بناء ما دمرته الحرب“.