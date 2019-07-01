فلسطين تطالب كازاخستان بمحاسبة منفذي ”الاعتداء الدموي“ على العمال العرب

طالبت سفارة فلسطين في كازاخستان اليوم الإثنين، الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة مرتكبي الاعتداء الدموي على العمال العرب في أحد مواقع العمل التابعة لشركة (سي سي سي).

والتقى سفير دولة فلسطين لدى كازاخستان منتصر أبو زيد اليوم، بحاكم مدينة أتراو نوجايف نورلان، حيث طالب أبو زيد السلطات الكازاخستانية بـ“توفير الحماية والأمن والأمان للمهندسين والموظفين الفلسطينيين والعرب العاملين في منطقة تنكيز من أي اعتداءات“.

وأكد السفير، حرص القيادة الفلسطينية على العلاقات التاريخية بين الشعبين الكازاخستاني والفلسطيني، وتثمينها عاليًا دعم كازاخستان ومساندتها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد قالت إن اجتماعًا طارئًا سيعقد صباح اليوم، في مقر الخارجية الكازاخية بحضور سفراء فلسطين والأردن ولبنان، لدراسة التدابير المطلوبة لضمان سلامة مواطنيهم والتأكد من محاسبة المعتدين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت في بيان، إنّ ”المهندسين والعاملين في مواقع البترول التابعة لشركة (سي سي سي) الفلسطينية اللبنانية في كازاخستان بخير وأمان، وتم نقلهم إلى قاعدة عسكرية كازاخية قريبة حماية لهم، وتدخل السفير الفلسطيني لتوفير الحماية لهم ولغيرهم من الجنسيات العاملة في ذلك الموقع“.

وشددت على أنّ ”السفارة في نور سلطان، تنتظر نتائج تحقيق السلطات الكازاخية لمحاسبة المسؤولين على فعلتهم، وستواصل التعاون والتنسيق مع الخارجية الكازاخية، للتأكد من اتخاذ كامل الإجراءات المطلوبة بخصوص هذا الاعتداء، من تحقيق ومحاسبة وإجراءات كفيلة بعدم تكراره وبضمانات الدولة الكازاخية“.