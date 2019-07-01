الأسد يهدي محمود عباس قرآناً مكتوباً بماء الذهب (صورة)

أهدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، قرآناً مكتوباً بماء الذهب، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلمها نيابة عنه وزير الأوقاف السوري محمد عبدالستار وتسلمها نيابة عن ابومازن مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي.

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، سلم السفير عبد الهادي، حسب بيان للدائرة، رسالة شكر من الرئيس عباس لوزير الأوقاف السوري على كتاب التفسير الجامع للقرآن الكريم الذي أهداه لسيادة الرئيس مسبقاً.

وقدم السفير عبد الفلسطيني كذلك هدية لوزير الأوقاف السوري عبارة عن ساعة مطرزة بالمسجد الأقصى وهدية من التراث الفلسطيني.

وتطرق عبد الهادي خلال اللقاء إلى المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يعد لها من مؤامرات تصفوية من قبل حكومة الاحتلال وبدعم من الإدارة الامريكية والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية للقبول بما يسمى ”صفقة القرن“.

وأضاف: لقد أفشلنا ورشة البحرين فشلاً ذريعاً بفضل صمود شعبنا وثابت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على الثوابت الوطنية وعدم القبول سوى بدولة فلسطينية مستقلة ورفض كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

من جهته وجه وزير الأوقاف السوري الشكر للرئيس محمود عباس على رسالته فيما يتعلق بالتفسير الجامع الذي يوضح بشكل كامل الفكر الإسلامي المعتدل ويفضح الفكر الإرهابي الإخواني المتطرف والتكفيري والذي رأينا نتائجه على أرض الواقع عندما رأينا هذا التطبيع الذي يشعر كل مسلم وعربي ومسيحي بالخجل عندما يراه.

كما أكد أن فلسطين بالنسبة لنا ليست هي فقط القضية الأولى في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا، وإنما هي قضية عقائدية دينية إسلامية مسيحية وتتعلق بتاريخنا وبحاضرنا وبماضينا وبمستقبلنا ومستقبل كل الدول العربية والإسلامية.

واقترح وزير الأوقاف خلال اللقاء، الاشتراك بعمل مؤتمر مع فلسطين تحت عنوان (القدس في الأديان السماوية) ويكون هذا المؤتمر بمركز الشام لمواجهة الفكر الإخواني المتطرف.