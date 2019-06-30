متظاهرون يشعلون النار في مبنى حكومي جنوب العراق

أقدم متظاهرون غاضبون، يوم الأحد، على إشعال النيران في مبنى الإدارة المحلية لقضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ“تردي الخدمات والفساد وسوء الإدارة“.

وتتزامن التظاهرة، مع احتجاجات متواصلة في محافظة البصرة جنوبي البلاد؛ على خلفية تراجع الطاقة الكهربائية ونقص الخدمات والبطالة، والفساد.

وقال الملازم أول حاكم الأسدي، ضمن قيادة عمليات الرافدين، إن ”مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى المجلس المحلي لقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار (جنوب)، وأضرموا النيران في المبنى“.

وأشار الأسدي إلى أن ”مسؤولي المجلس المحلي، تمكنوا من الخروج من المبنى بمساعدة قوات الأمن، قبل اقتحام المتظاهرين للمبنى“.

ويتهم المتظاهرون، مسؤولي الإدارات المحلية في محافظاتهم، بالفساد وسوء الإدارة وعدم القدرة على استحداث فرص عمل.

وسجلت بعض محافظات جنوب البلاد، احتجاجات شعبية ضد تجدد أزمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت الـ50 درجة مئوية.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية؛ لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، بينما يبلغ الإنتاج الحالي 18 ألفًا.