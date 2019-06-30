اشتباكات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين غاضبين (صور)

تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين، اليوم الأحد، في محافظة الناصرية جنوبي البلاد؛ احتجاجًا على تردي الخدمات والانقطاع المستمر في الطاقة الكهربائية.

وذكر مصدر محلي لـ ”إرم نيوز“، أن ”العشرات من المحتجين خرجوا بتظاهرات في حي الإصلاح بمحافظة ذي قار؛ للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي، وزيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية، خاصة بعد الارتفاع في درجات الحرارة“.

#العراق ???? #الناصرية_الان … تظاهرات سلمية في قضاء الاصلاح تتحول لاعمال شغب pic.twitter.com/tbVamVvQkh — اذاعة الرأي العام (@Rpnews2) June 30, 2019

وأضاف المصدر، أن ”المتظاهرين اشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب التي وصلت موقع التظاهرات لتفريق المحتجين، فيما توجهوا لنصب الخيم لاعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم“.

وتأتي التظاهرات ضمن الاحتجاجات الموسمية التي اعتادت عليها المحافظات الجنوبية في العراق مع كل صيف، إذ شهدت محافظة البصرة الجنوبية احتجاجات مماثلة، يوم أمس، وصباح اليوم الأحد.

متظاهرون يحاصرون البلدية في منطقة الاصلاح في الناصرية. pic.twitter.com/FpHHytYBQY — ALIRAQI (@aliraqi1970) June 30, 2019

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي في قضاء الإصلاح فيصل جاسم، إن ”المتظاهرين رشقوا المجلس بالحجارة ما تسبب بتهشيم زجاج النوافذ، كما اعتدوا على شرطي من أفراد الحماية، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

وأوضح جاسم في تعليق لوسائل إعلام محلية، أن ”المتظاهرين يطالبون بإقالة قائم مقام القضاء علي حسين؛ على خلفية سوء الخدمات، وهو أمر لا يراه المجلس البلدي واقعيًا، ويفتقد إلى الأسباب المبررة لاتخاذ قرار الإقالة“.

وشهدت محافظة البصرة كذلك تظاهرات احتجاجية، صباح اليوم، لكن المتظاهرين انسحبوا بعد تلقيهم وعودًا بتلبية مطالبهم.