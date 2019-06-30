اشتية يطالب إسرائيل والمجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن وزير القدس

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس.

واعتقلت إسرائيل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، و23 مواطنًا من محافظات الضّفة، منذ مساء الأمس وحتّى فجر اليوم الأحد.

وناشد اشتية في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الوزير المعتقل، وإدانة سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة والمحاولات المستمرة لتهويدها وتزوير هويتها، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي تدمر أي فرصة مستقبلية للخوض في عملية سياسية.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها، لكن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة، وسيستمر نشاطها التنموي فيها وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية.

وأفاد بأن ”الهدمي منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة“.

كما استنكر رئيس الوزراء حملة التنكيل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي تجاه سكان العيسوية في القدس، والتي أدت أمس الأول لاستشهاد شاب مقدسي وإصابة واعتقال العشرات.

وقالت وكالة ”وفا“ الفلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير الهدمي في مدينة القدس فجرًا، وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل ان تعتقله.

يذكر أن وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني تعرَّض للاعتقال أكثر من مرة، فيما تواصل قوات الاحتلال منع محافظ القدس عدنان غيث، الذي تعرَّض هو الآخر للاعتقال بضع مرات، من الدخول إلى الضفة.