الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير شؤون القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس فادي الهدمي خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في المدينة.

وقالت وكالة ”وفا“ الفلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير الهدمي في مدينة القدس فجرًا، وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل ان تعتقله.

يذكر أن وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني تعرَّض للاعتقال أكثر من مرة، فيما تواصل قوات الاحتلال منع محافظ القدس عدنان غيث، الذي تعرَّض هو الآخر للاعتقال بضع مرات، من الدخول إلى الضفة.

وتشهد القدس مواجهات خاصة في بلدة العيسوية منذ الخميس الماضي، في أعقاب إقدام قوات إسرائيلية على قتل الشاب محمد سمير عبيد (20 عامًا)، خلال اقتحامها البلدة.

وأدانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ما وصفتها بـ ”الحملة الإرهابية المستمرة على القدس والمقدسيين، خاصة الهجوم العنيف والمستمر على العيساوية من قبل قوات الاحتلال منذ أيام، والذي أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من أبناء البلدة.

واعتبرت في بيان لها، أن ”هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد القدس دليل إضافي على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه هذا العدوان وحده وفي ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأمريكية الحالية، التي توفر لقوة الاحتلال الحماية السياسية والدعم المطلق في ارتكاب جرائمها النكراء“.