إسرائيل تهدد حماس باتخاذ ”خطوات عقابية“

هددت الحكومة الإسرائيلية مساء السبت، حركة حماس في قطاع غزة ، باتخاذ ”خطوات عقابية “ حال استمرار اطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة .

وذكرت صحيفة القدس الفلسطينية عن مصدر اسرائيلي، أنه سيتم منع إدخال الوقود لمحطة الكهرباء، كما أنه سيتم خفض كميات الوقود التي تزود إسرائيل بها القطاع،في حال استمر إطلاق البالونات تجاه المستوطنات مشيراً إلى أن الخيار العسكري لا زال مطروحا على الطاولة .

ونقلت القناة 13 العبرية عن عضو مجلس في الكابنيت إنه سيدعم الخيار العسكري ضد من وصفهم بـ ”الهمج“ في غزة، منوها إلى أن الكابنيت سيبحث استمرار الحرائق في غلاف غزة خلال جلسته الأربعاء المقبل.

وأشارت القناة العبرية ،أن ثلاثة حرائق على الأقل اندلعت اليوم في مستوطنات غلاف غزة، تأكد أن اثنين منها بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه“احتجاجًا على البالونات المفخخة التي يتم إطلاقها نحو مستوطنات غلاف غزة ، يستعد سكان الغلاف للتوجه إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد حماس“.

وفي الإطار ذاته، دعا وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، مساء السبت، موشيه يعلون، الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرارات بقصف مبانٍ تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على ما أسماه ”الإرهاب“ الفلسطيني المنطلق من القطاع.

وأضاف يعلون في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي:“ نحن بحاجة إلى فرض ثمن على الجانب الآخر، من خلال اتخاذ خطوات عسكرية صارمة يمكن من خلالها إعادة قوة الردع والهيبة للجيش الإسرائيلي“.

وتابع يعلون:“ ينبغي أن يتم إسقاط مبنى من مباني ومنازل قيادات حركة حماس، مقابل كل حقل يحترق بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة“.

وتوصلت إسرائيل وحماس برعاية مصرية وأممية لاتفاق يضمن إعادة الهدوء مقابل أن تسمح سلطات الاحتلال، مجددا بإدخال الوقود لمحطة الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحرياً.