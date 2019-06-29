النيابة العامة السودانية تلغي تشكيل لجنة قضائية للنظر بجرائم الفساد

ألغت النيابة العامة في السودان، اليوم السبت، تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحريات بجرائم الفساد والمال العام، والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية.

وأفاد مصدر مطلع في النيابة، فضَّل عدم الكشف عن اسمه، أن النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، قرر إلغاء تشكيل اللجنة، وإحالة جميع ملفاتها إلى النيابات المختصة.

يشار إلى أن النائب العام السابق، سيد أحمد محمود، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، في 20 أبريل/نيسان الماضي، للإشراف على بلاغات الفساد والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات.

وتقرر آنذاك تسمية ”انتصار أحمد عبد العال“ رئيسًا للجنة، مع عضوية 3 رؤساء نيابة عامة ووكيل نيابة.

وفي 20 يونيو/حزيران الجاري، أعفى المجلس العسكري الانتقالي ”محمود“ من المنصب، وكلف ”عبد الله“ بالمهام.

يذكر أن قيادة الجيش عزلت، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.